Погода в Таганроге 5 июля: солнечно, дождя не будет, температура немного снизилась и дует умеренный западный ветер

Сегодня таганрожцев и гостей города ожидает сухая, солнечная погода, не слишком жарко — около 25 °С выше нуля, западный ветер дует со скоростью 7 метров в секунду. Высокий УФ-индекс, небольшая магнитная буря.

Утром температура воздуха составила +21 °С, небо ясное, осадков синоптики не прогнозируют. В течение дня потеплеет до 25 градусов выше нуля, ночью градусник покажет комфортные +21 °С. В течение дня — довольно ощутимый ветер, западного направления, 7 метров в секунду, к вечеру утихнет до 4 м/с.

Дождей нет в прогнозе ни сегодня, ни завтра, в первый рабочий день. Влажность сегодня в течение дня колеблется от 38% до 67%. Атмосферное давление держится на уровне 753 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс высокий, на 7 баллов, продолжается умеренная магнитная буря .

Температура воды в Таганрогском заливе — +25°С. Световой день составляет 15 часов 48 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.34, заход ожидается в 20.22.

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