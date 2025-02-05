Погода в Таганроге 5 февраля: немного солнца, облака, -1°

5 февраля в Таганроге переменная облачность будет сменяться солнечной погодой. Почти безветренно, осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха 0°…-1°. Влажность — 74%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно с прояснениями и морозно, ртутный столбик термометра покажет -3°…-5°. Завтра прогнозируют облачную погоду, небольшие осадки в виде мокрого снега и усиление северо-восточного ветра до 8 метров в секунду.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…-1° (по ощущениям, как -4°). Ветер северный, 1-2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 82%. Температура воздуха -3°…-5° (будет ощущаться, как -9°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 766-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 47 минут, первая четверть луны.

Фото Владимира Прозоровского