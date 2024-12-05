5 декабря в Таганроге снова пасмурно, утром возможны небольшие осадки. Днем будет дуть восточный ветер, отдельные порывы которого могут достигать 10-12 метров в секунду. Температура воздуха +1°…+3°. Влажность — 84%, магнитное поле спокойное. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет 0°…+1°. Прогнозируют дождь со снегом. Завтра погода существенно не изменится, в течение суток временами возможны небольшие осадки.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +1°…+3° (по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 7 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность высокая — 89%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -5°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Дождь со снегом возможны с вероятностью 76%. Атмосферное давление в течение суток составит 768-769 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +7°. Световой день составляет 8 часов 40 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко