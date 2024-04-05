Погода в Таганроге 5 апреля: немного облачная пятница

Сегодня, 5 апреля, в Таганроге сохраняется облачная с прояснениями, достаточно теплая погода, без осадков. Дует слабый ветер переменных направлений. Днем температура воздуха +15°…+17°, влажность низкая — 41%. Ночью малооблачно, ртутный столбик термометра покажет +7°…+10°. Завтра и до конца недели погода существенно не изменится, а с понедельника в светлое время суток воздух будет прогреваться до +20°…+21°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +15°…+17° (по ощущениям, как +12°). Ветер западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 71%. Температура воздуха +7°…+10° (будет ощущаться, как +4°). Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 759-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 13 часов 03 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко