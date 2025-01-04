Погода в Таганроге 4 января: пасмурно, дождь, ночью заморозки

4 января в Таганроге пасмурно, дует западный ветер, утром и днем прогнозируют дождь. Влажность высокая — 90%, магнитное поле неустойчивое. В светлое время суток еще будет относительно тепло, температура воздуха +4°…+6°. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра опустится до 0°…-2°. Завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, к вечеру похолодает до -3°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как -2°). Ветер западный, 7 метров в секунду. Вероятность дождя – 95%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 75%. Температура воздуха 0°…-2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 37 минут, растущая луна.

Фото Ивана Карпова (ВК Daily Bogudonia)