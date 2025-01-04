Главная » #Погода

Погода в Таганроге 4 января: пасмурно, дождь, ночью заморозки

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

4 января в Таганроге пасмурно, дует западный ветер, утром и днем прогнозируют дождь. Влажность высокая — 90%, магнитное поле неустойчивое. В светлое время суток еще будет относительно тепло, температура воздуха +4°…+6°. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра опустится до 0°…-2°. Завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, к вечеру похолодает до -3°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+6° (по ощущениям, как -2°). Ветер западный, 7 метров в секунду. Вероятность дождя – 95%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 75%. Температура воздуха 0°…-2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 37 минут, растущая луна.

Фото Ивана Карпова (ВК Daily Bogudonia)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru