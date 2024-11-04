Погода в Таганроге 4 ноября: холодно, дождливо, сильный ветер

Ненастный понедельник ждет Таганрог 4 ноября. В течении суток прогнозируется дождь, влажность составит 72-64 %. Днем воздух прогреется всего до +5°…+6°, вечером и ночью похолодает до +2°…+3°. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-10 метров в секунду, порывы до 15-16 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

В ближайшие два дня будет также холодно, но без дождей. Потепление до +10° ожидается к четвергу.

По данным Ростгидромета, 4 ноября днем пасмурно, температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как -6°). Ветер западный, 9-10 метров в секунду, порывы до 15-16 метров в секунду. Влажность — 72%.

Вечером и ночью облачно. Влажность — 64%. Температура воздуха +2°…+3° (будет ощущаться, как -4°). Ветер северо-западный, 7-8 метров в секунду, порывы до 11-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +13°. Световой день составляет 9 часов 51 минуту, растущая луна.

Фото Андрея Лызь