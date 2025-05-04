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Погода в Таганроге 4 мая: ясное и теплое воскресенье

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4 мая в Таганроге будет еще один теплый, солнечный день. По-прежнему дует небольшой юго-западный ветер, дождя не предвидится. Влажность низкая — 38%, магнитное поле спокойное. В светлое время суток воздух прогреется до +20°…+22°. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +12°…+14°. Завтра обещают облачную с прояснениями погоду без осадков, днем до +23°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+22° (по ощущениям, как +19°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 67%. Температура воздуха +12°…+14° (будет ощущаться, как +12°). Ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +14°. Световой день составляет 14 часов 35 минут, первая четверть луны.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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