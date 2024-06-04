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Погода в Таганроге 4 июня: солнечно, +29°, магнитные бури

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Сегодня, 4 июня, в Таганроге малооблачно, без осадков. Дует слабый юго-западный ветер. УФ-индекс очень высокий. Магнитное поле слабо возмущенное.  Температура воздуха +28°…+29°, влажность — 52%. Вечером и ночью облачно с прояснениями. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+22°. Завтра погода существенно не изменится, только жара усилится. В светлое время суток воздух прогреется до +31°…+33°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +28°…+29° (по ощущениям, как +31°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 77%. Температура воздуха +20°…+22° (будет ощущаться, как +22°). Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 15 часов 44 минуты, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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