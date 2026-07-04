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Погода в Таганроге 4 июля: жара немного отступает, в прогнозе — дождь и магнитная буря

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Сегодня, в субботу, таганрожцев ожидает смена погоды — жара ослабевает, повышается облачность, уже днем синоптики обещают дождь, который усилится к вечеру. Умеренный ветер юго-западного и северо-западного направления, магнитное поле возмущено.

#Погода

Утром температура воздуха составила +26 °С, но ощущается на пару градусов теплее, ветер юго-западный, 5 метров в секунду. В течение дня столбик термометра поднимется до +28, а вечером, во время дождя, станет прохладнее — +24 °С.

По прогнозам синоптиков высокая облачность сегодня будет наблюдаться в течение всего дня, уже днем возможны осадки в виде умеренного дождя, который усилится по второй половине дня и продолжится ночью. Завтра, в воскресенье, погода вновь изменится — облака уйдут, выглянет солнце, осадки маловероятны.

Влажность сегодня в течение дня колеблется от 67 до 83%. Атмосферное давление держится на уровне 749 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс высокий, на 7 баллов, продолжается магнитная буря среднего уровня.

Температура воды в Таганрогском заливе — +27°С. Световой день увеличился до 15 часов 49 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.34, заход ожидается в 20.23.

Фото Марины Даренской (из архива)

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Таганрогская правда

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