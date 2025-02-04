Погода в Таганроге 4 февраля: облачно, возможен снег, +1°

4 февраля в Таганроге облачно, дует северо-западный ветер, в течение суток возможны осадки в виде мокрого снега с дождем. Днем температура воздуха 0°…+1°. Влажность — 74%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно с прояснениями и заморозки, ртутный столбик термометра покажет -1°…-3°. Завтра прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер сменит направление на северо-восточное.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…+1° (по ощущениям, как -5°). Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Вероятность мокрого снега с дождем – 75%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 84%. Температура воздуха -1°…-3° (будет ощущаться, как -7°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-764 миллиметра ртутного столба. Осадки возможны с вероятностью 60%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 44 минуты, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского