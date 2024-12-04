Погода в Таганроге 4 декабря: пасмурно, немного ветрено, +3°

4 декабря Таганрог ожидает еще один пасмурный, зябкий и немного ветреный день. Осадков пока не прогнозируют. Влажность — 82%, магнитное поле спокойное. Днем будет немного теплее, чем вчера — температура воздуха +1°…+3°. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет 0°…+1°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только вечером и ночью с большой вероятностью возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +1°…+3° (по ощущениям, как -3°). Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Ночью облачно, влажность высокая — 88%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -4°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +7°. Световой день составляет 8 часов 42 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко