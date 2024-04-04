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Погода в Таганроге 4 апреля: солнце, ветер, облака

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Сегодня, 4 апреля, в Таганроге облачная с прояснениями, немного ветреная погода, без осадков. Днем температура воздуха +14°…+16°, влажность — 56%. Ночью малооблачно, ртутный столбик термометра покажет +8°…+11°, ветер станет слабее. Завтра погода существенно не изменится, только облаков будет немного больше.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+16° (по ощущениям, как +9°). Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 80%. Температура воздуха +8°…+11° (будет ощущаться, как +6°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 13 часов, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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