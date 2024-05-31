Погода в Таганроге 31 мая: магнитная буря, жарко, днем возможен дождь

В последний день весны, 31 мая, синоптики обещают Таганрогу облачную с прояснениями погоду, с дневной температурой до +24°…+26°. Вероятность осадков 60-65%. Вечером похолодает на пару градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-7 метров в секунду. Магнитное поле возмущенное, есть вероятность магнитных бурь. Выходные будут жаркими, без осадков и сильного ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +24°…+26° (по ощущениям, как +25°). Влажность 60%. Вероятность дождя 60%. Ветер юго-западный, 4-6 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 65%. Температура воздуха +22°…+24 (будет ощущаться, как +21°). Ветер северо-западный, 6-7 метров (порывы до 10-12 метров в секунду). Влажность 65%, вероятность осадков 58%. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле возмущенное. УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +20°. Световой день составляет 15 часов 39 минут, луна в последней четверти.

Фото «Таганрогской правды»