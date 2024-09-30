Погода в Таганроге 30 сентября: теплый понедельник, без осадков, восточный ветер чуть стихнет

Тепло и солнечно будет в Таганроге в наступивший понедельник. Днем воздух прогреется до +23°…+26°, снова без осадков. К ночи похолодает до +16°…+22°. Влажность в течение суток 35-49%. Восточный ветер стихнет до 6-7 метров в секунду. В течение недели погода в целом не изменится.

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +23°…+26° (по ощущениям, как +21°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 9-11 метров в секунду. Влажность 35%.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 49%. Температура воздуха +16°…+22° (будет ощущаться, как +18°). Ветер восточный, 7-8 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +18°. Световой день составляет 11 часов 44 минуты, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»