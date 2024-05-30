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Погода в Таганроге 30 мая: облака и солнце, ночью — дождь  

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Сегодня, 30 мая, в Таганроге облачно с прояснениями, дует небольшой западный ветер. Магнитное поле спокойное. Во второй половине дня есть вероятность  кратковременных осадков. Будет тепло. Температура воздуха +24°…+26°, влажность — 57%. Вечером и ночью пасмурно, прогнозируют дождь. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+20°. Завтра обещают переменную облачность, возможны небольшие осадки.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +24°…+26° (по ощущениям, как +26°). Ветер западный, 1 метр в секунду. Вероятность кратковременных осадков — 86%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 77%. Температура воздуха +18°…+20° (будет ощущаться, как +19°). Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба. Дождь возможен с вероятностью 88%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +19°. Световой день составляет 15 часов 37 минут, последняя четверть луны.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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