Погода в Таганроге 30 марта: облачная и теплая суббота

Сегодня, 30 марта, в Таганроге будет облачная с прояснениями, немного ветреная и теплая погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +14°…+17°, влажность — 54%. Ночью переменная облачность, дождя не прогнозируют, ртутный столбик термометра покажет +7°…+10°. Завтра обещают солнечный, маловетреный день. В светлое время суток воздух прогреется до +18°…+20°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +14°…+17° (по ощущениям, как +11°). Ветер западный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 80%. Температура воздуха +7°…+10° (будет ощущаться, как +7°). Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +7°. Световой день составляет 12 часов 44 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко