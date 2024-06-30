30 июня в Таганроге будет переменная облачность, слабый ветерок, осадки маловероятны. УФ-индекс средний. Будет жарко. Днем температура воздуха +31°…+33°. Влажность — 34%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +22°…+26°. Завтра обещают солнечный и знойный день. В светлое время суток – до +34°, осадков не предвидится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +31°…+33° (по ощущениям, как +32°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 52%. Температура воздуха +22°…+26° (будет ощущаться, как +23°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +24°. Световой день составляет 15 часов 53 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко