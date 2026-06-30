Погода в Таганроге 30 июня: полнолуние, воздух прогреется до +27°, умеренная магнитная буря

Ясная погода ожидается в Таганроге в последний день июня. Температура воздуха составит +27° в светлое время суток, к ночи станет прохладней – до +21°. Очень высокий УФ-индекс, не забудьте при выходе на улицу захватить с собой головные уборы. Ветер западный, 3-4 метра в секунду. Влажность средняя.

Среда, 1 июля, уже будет жаркой – до +30° в тени, осадки маловероятны. К четвергу и пятнице, 2 и 3 июля, температура воздуха поднимется до +32°, а к выходным ждем похолодание на 5-6 градусов.

По данным Ростгидромета, 30 июня утром и днем ясно, дождь возможен с вероятностью в 51%, температура воздуха +26°…+27° (по ощущениям, как +28°). Влажность – 46%. Ветер западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-8 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность – 51%. Без осадков. Температура воздуха +20°…+21° (будет ощущаться, как +20°). Ветер западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 755-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 5 – умеренная магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 53 минуты, полнолуние. Пыльца активна – злаки, липа, сорняки.

Фото «Таганрогской правды»