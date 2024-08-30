Погода в Таганроге 30 августа: облачно и ветрено

30 августа в Таганроге будет преимущественно облачно, ветрено, осадков пока не обещают. А вот УФ-индекс по-прежнему высокий. Днем температура воздуха +30°…+31°, влажность — 26%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +23°…+25°. Завтра сохранится примерно такая же погода, в светлое время суток прогнозируют +30°…+32°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+31 (по ощущениям, как +28°). Ветер восточный, 7 метров в секунду, возможны порывы 15-18 м/с.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 36%. Температура воздуха +23°…+25° (будет ощущаться, как +21°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +24°. Световой день составляет 13 часов 28 минут, убывающая луна.

Фото Андрея Лызь