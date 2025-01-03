Погода в Таганроге 3 января: немного солнца, облака и ночной дождь

3 января в Таганроге малооблачная утренняя погода днем сменится облачной с прояснениями. Продолжает дуть юго-западный ветер, порывы которого могут достигать 10-12 метров в секунду. Днем будет относительно тепло, температура воздуха +7°…+8°. Влажность — 80%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +5°…+7°, возможен небольшой дождь. Завтра прогнозируют пасмурную погоду, ветер сменится западным и станет слабее. Начнется небольшое похолодание, ночью вероятны заморозки.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +7°…+8° (по ощущениям, как +3°). Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 88%. Температура воздуха +5°…+7° (будет ощущаться, как +1°). Ветер юго-западный, 7 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 72%. Атмосферное давление в течение суток составит 759-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 36 минут, растущая луна.

Фото Олега Хмелевского