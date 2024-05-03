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Погода в Таганроге 3 мая: день будет солнечным

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Сегодня, 3 мая, в Таганроге последний теплый день на текущей неделе. Будет солнечно, немного ветрено, осадков не обещают. Днем температура воздуха +22°…+23°, влажность низкая — 31%. Ночью малооблачно, ртутный столбик термометра покажет +8°…+10°. В предстоящие выходные станет заметно прохладнее, температура воздуха в светлое время суток опустится до +14°…+16°. Зато будет солнечно, дождей пока не прогнозируют.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +22°…+23° (по ощущениям, как +19°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 48%. Температура воздуха +8°…+10° (будет ощущаться, как +5°). Ветер северо-восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 753-755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +14°. Световой день составляет 14 часов 33 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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