Погода в Таганроге 3 марта: ветреное воскресенье

Сегодня, 3 марта, Таганрогу обещают облачную, ветреную погоду без осадков. Влажность низкая — 54%. Днем температура воздуха +4°…+7°. Ночью пасмурно, заморозков не прогнозируют. Ртутный столбик термометра покажет +1°…+4°. В понедельник нас ждет облачная с прояснениями, теплая погода, а восточный ветер немного ослабнет.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+7° (по ощущениям, как -3°). Ветер восточный, 8 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 68%. Температура воздуха +1°…+4° (будет ощущаться, как -4°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 11 часов 11 минут, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко