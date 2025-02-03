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Погода в Таганроге 3 февраля: синоптики обещают снег и похолодание

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Снег, переходящий в дождь, и похолодание до 0°…+1° ждет Таганрог в понедельник, 3 февраля. В течение дня будет пасмурно, влажность высокая, 87-95%. Ветер восточный, с переходом на северо-восточный, 2-3 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. Снег с дождем прогнозируются в течение всей недели, а к выходным возможен небольшой мороз.

Город

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, вероятность дождя со снегом 94%. Температура воздуха 0°…+1° (по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 4-5 метров в секунду. Влажность 87%.

Вечером и ночью также пасмурно, туман, дождь со снегом с вероятностью в 84%. Температура воздуха 0°…-1° (будет ощущаться, как -5°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 95%. Атмосферное давление в течение суток составит 759-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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