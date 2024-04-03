Погода в Таганроге 3 апреля: сегодня возможен дождь

Сегодня, 3 апреля, в Таганроге будет преимущественно облачно, есть вероятность небольшого дождя во второй половине дня. По-летнему жаркая погода отступила, и сегодня стало заметно прохладнее. Днем температура воздуха +12°…+16°, влажность — 67%. Ночью переменная облачность, возможны кратковременные осадки, ртутный столбик термометра покажет +9°…+11°. Завтра обещают облачную с прояснениями, немного ветреную погоду, без дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+16° (по ощущениям, как +11°). Ветер юго-западный, 4 метра в секунду, вероятны осадки.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 69%. Температура воздуха +9°…+11° (будет ощущаться, как +7°). Ветер западный, 3 метра в секунду. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 59%. Атмосферное давление в течение суток составит 754-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 12 часов 56 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко