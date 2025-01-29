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Погода в Таганроге 29 января: облака, немного солнца, +7°

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29 января в Таганроге переменная облачность будет чередоваться с солнечной погодой. По-прежнему дует небольшой восточный ветер, утром и вечером возможен туман, осадков не обещают. Днем температура воздуха +4°…+7°. Влажность — 63%, магнитное поле спокойное. Ночью малооблачно, ртутный столбик термометра покажет +1°…+3°. Завтра погода существенно не изменится, в светлое время суток воздух может прогреться до +8°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+7° (по ощущениям, как +2°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 79%. Температура воздуха +1°…+3° (будет ощущаться, как 0°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 9 часов 28 минут, новолуние.

Фото Михаил Таранцов

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Таганрогская правда
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