Погода в Таганроге 29 сентября: без осадков, днем +25°, малооблачно

Практически летняя погода сохранится в Таганроге в наступившее воскресенье. Днем воздух прогреется до +23°…+25°, к ночи похолодает до +20°. По-прежнему дует восточный ветер, порывы возможны до 11-13 метров в секунду. Осадки не прогнозируются.

Магнитное поле спокойное. К середине следующей недели ожидается похолодание на 3-4 градуса.

По данным Ростгидромета, днем малооблачно, температура воздуха +23°…+25° (по ощущениям, как +18°). Ветер восточный, 4-6 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду. Влажность 33%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 41%. Температура воздуха +22°…+20° (будет ощущаться, как +16°). Ветер восточный, 6-8 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +18°. Световой день составляет 11 часов 48 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»