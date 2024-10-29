Погода в Таганроге 29 октября: пасмурно, тепло, безветренно, магнитная буря

Тихий и пасмурный вторник ждет Таганрог 29 октября. Днем воздух прогреется до +12°…+14°, к вечеру столбик термометра опустится до +10°…+11°, облаков станет чуть меньше. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 2-3 метра в секунду. Осадки не прогнозируются, влажность высокая — 71-80%. В среду ожидается ясная погода и похолодание на 2-3 градуса.

По данным Ростгидромета, 29 октября днем пасмурно, температура воздуха +12°…+14° (по ощущениям, как +11°). Ветер юго-западный, 1-2 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность — 71%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность — 80%. Температура воздуха +10°…+11° (будет ощущаться, как +9°). Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +14°. Световой день составляет 10 часов 09 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко