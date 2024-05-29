Погода в Таганроге 29 мая: днем возможен небольшой дождь

Сегодня, 29 мая, в Таганроге облачно, восточный ветер, который дул последние несколько дней, заметно ослаб. Магнитное поле – неустойчивое. Днем обещают небольшой дождь — понадобится зонтик. Температура воздуха +23°…+24°, влажность — 56%. Вечером и ночью облачно с прояснениями, без осадков. Ртутный столбик термометра покажет +16°…+18°. Завтра обещают переменную облачность, к вечеру есть вероятность дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +23°…+24° (по ощущениям, как +19°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Вероятность небольших осадков — 62%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 89%. Температура воздуха +16°…+18° (будет ощущаться, как +17°). Ветер южный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +19°. Световой день составляет 15 часов 35 минут, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского