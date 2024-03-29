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Погода в Таганроге 29 марта: сегодня возможен дождь

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Сегодня, 29 марта, в Таганроге пасмурно, дует южный ветер, обещают небольшой кратковременный дождь, так что лучше запастись зонтиком. Днем будет немного прохладнее, чем вчера, температура воздуха поднимется +12°…+14°, влажность — 68%. Ночью облачно, возможны осадки, ртутный столбик термометра покажет +8°…+11°. Завтра обещают облачную с прояснениями, теплую погоду – днем до +18°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+14° (по ощущениям, как +11°). Ветер южный, 5 метров в секунду. Небольшой кратковременный дождь возможен с вероятностью 70%.

Вечером и ночью облачно, влажность — 86%. Температура воздуха +8°…+11° (будет ощущаться, как +5°). Ветер западный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +7°. Световой день составляет 12 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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