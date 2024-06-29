29 июня в Таганроге будет малооблачная погода, без осадков, дует слабый северо-восточный ветер. УФ-индекс высокий, магнитное поле слабо возмущенное. Жара возвращается в наш город. Днем температура воздуха +27°…+31°. Влажность — 32%. Вечером и ночью ясно. Ртутный столбик термометра покажет +21°…+25°. Завтра обещают переменную облачность. В светлое время суток градусник покажет +33°,дождя не прогнозируют.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+31° (по ощущениям, как +29°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 56%. Температура воздуха +21°…+25° (будет ощущаться, как +22°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 53 минуты, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко