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Погода в Таганроге 29 июня: облачно, днем воздух прогреется до +26°, к ночи возможен дождь, слабая магнитная буря

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В понедельник, 29 июня, синоптики обещают Таганрогу комфортную погоду. Днем будет не слишком жарко – до +26° в тени. К ночи прогнозируются незначительные осадки, похолодает до +22°. Средний ветер. Магнитное поле слабо возмущенное.

Город

Во вторник, 30 июня, чуть потеплеет. К середине недели температура воздуха составит +30° +32°, осадки маловероятны. К выходным снова похолодает до +25° в тени и опять придут дожди. До 7 июля погода в целом не изменится.

По данным Ростгидромета, 29 июня утром и днем облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха +24°…+26° (по ощущениям, как +25°). Влажность — 41%. Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 46%. Вероятность кратковременного дождя — 67%. Температура воздуха +22°…+23° (будет ощущаться, как +21°). Ветер западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 754-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 53 минуты, растущая луна. Пыльца активна — злаки, липа, сорняки.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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