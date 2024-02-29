Погода в Таганроге 29 февраля: ясный день подарит уходящая зима

Сегодня, 29 февраля, в последний день календарной зимы в Таганроге сохранится малооблачная погода, без осадков, восточный ветер дует со скоростью 4 метра в секунду. Влажность — 55%. Днем температура воздуха +4°…+7°. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет -1°…+2°. В пятницу погода существенно не изменится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+7° (по ощущениям, как +1°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 80%. Температура воздуха -1°…+2° (будет ощущаться, как -5°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 11 часов 01 минуту, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко