Погода в Таганроге 29 декабря: облачно, без осадков, небольшой ветер, температура −1°…0°

Облачная и достаточно тихая погода ждет Таганрог в наступившее воскресенье. Температура воздуха составит −1°…0°, осадки не прогнозируются. Ветер северный, 2-3 метра в секунду. Влажность в течение дня 78-81%. Магнитное поле спокойное. В начале следующей недели ждем солнышко, небольшое похолодание и слабый ветер. Снег синоптики не обещают.

По данным Ростгидромета, днем пасмурно, без осадков. Температура воздуха 0°…+1° (по ощущениям, как -4°). Ветер северный, 1-2 метра в секунду. Влажность 78%.

Вечером и ночью малооблачно, без осадков. Температура воздуха -1°…0° (будет ощущаться, как -3°). Ветер северный, 2-3 метра в секунду. Влажность 81%. Атмосферное давление в течение суток высокое, 768-769 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 31 минуту, убывающая луна.

Фото Олега Хмелевского