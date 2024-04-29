Погода в Таганроге 29 апреля: холодает, ветрено, возможен дождь

Сегодня, 29 апреля, синоптики обещают Таганрогу облачную, ветреную погоду. Днем воздух прогреется до +19°…+22°, вечером – до +17°…+18°. Ветер северный, 8-9 метров в секунду. Влажность в течение дня 60-64 %. Вечером возможен дождь. Завтра похолодает еще на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем облачно, без осадков, температура воздуха +19°…+22° (по ощущениям, как +18°). Ветер северный, 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, температура воздуха +16°…+17° (по ощущениям, как +17°), ветер северный, 8-9 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь Атмосферное давление в течение суток составит 763-64 мм ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе +15°. Световой день составляет 14 часов 21 минуту, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»