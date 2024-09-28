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Погода в Таганроге 28 сентября: ветер, солнце, +25°

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28 сентября Таганрогу обещают солнечный и теплый день. Правда, усилился восточный ветер, местами возможны порывы до 13 м/с. УФ-индекс средний, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +23°…+25°, влажность — 40%. Ночью ясно, ртутный столбик термометра покажет +13°…+17°. Завтра обещают переменную облачность, дождя не прогнозируют, сохранится теплая и ветреная погода.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +23°…+25 (по ощущениям, как +21°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 50%. Температура воздуха +13°…+17°(будет ощущаться, как +13°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе  +17°. Световой день составляет 11 часов 51 минуту, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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