Погода в Таганроге 28 ноября: +3°, пасмурно, без дождя

28 ноября в Таганроге снова будет в основном пасмурно, дует слабый северо-западный ветер. Осадков не обещают, влажность — 73%, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха +2°…+3°. Вечером и ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет 0°…+1°. Завтра, согласно прогнозам, наконец-то появится солнце. Но теплее не станет, а в темное время суток обещают небольшую минусовую температуру.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -2°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность — 85%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -4°). Ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +6°. Световой день составляет 8 часов 52 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко