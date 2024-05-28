Погода в Таганроге 28 мая: тепло, ветрено, высокий  УФ-индекс

Сегодня, 28 мая, в Таганроге облачная с прояснениями погода. Продолжает дуть восточный ветер, порывы которого могут достигать 10 метров в секунду. Осадков не обещают. УФ-индекс высокий, поэтому лучше ограничить пребывание на солнце. Днем температура воздуха +26°…+28°, влажность — 35%. Вечером и ночью облачно. Ртутный столбик термометра покажет +19°…+22°. Завтра станет немного прохладнее, в течение суток есть вероятность небольшого дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+28° (по ощущениям, как +20°). Ветер восточный, 7 метров в секунду, местами порывы до 10-12 м/с.

Вечером и ночью облачно, влажность — 46%. Температура воздуха +19°…+22° (будет ощущаться, как +16°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-760 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +19°. Световой день составляет 15 часов 34 минуты, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского