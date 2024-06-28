28 июня в Таганроге малооблачно, небольшой северный ветер, осадков пока не обещают. УФ-индекс средний, магнитное поле неустойчивое. Днем станет немного жарче, чем вчера. Температура воздуха +27°…+29°. Влажность — 35%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +19°…+23°, ветер сменится на северо-восточный. Завтра погода существенно не изменится, только станет жарче на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+29° (по ощущениям, как +26°). Ветер северный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 60%. Температура воздуха +19°…+23° (будет ощущаться, как +20°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 54 минуты, убывающая луна.

Фото Марины Даренской