Погода в Таганроге 28 июня: облачно с прояснениями, воздух прогреется до +27°, дождь, слабая магнитная буря

В воскресенье, 28 июня, в Таганроге будет в меру жарко: +27° в дневное время, +25° — вечером. Синоптики обещают небольшой дождь, влажность 48-54%. Ветер западный, с переходом на северный, 3-4 метра в секунду. Высокий УФ-индекс.

Понедельник, 29 июня, будет комфортным: +26° днем в тени, без осадков. Со вторника, 30 июня, температура воздуха начнет повышаться, осадки маловероятны. К концу недели столбик термометра поднимется до +31° в тени.

По данным Ростгидромета, 28 июня днем малооблачно, возможен кратковременный дождь в с вероятностью в 69%. Температура воздуха +24°…+27° (по ощущениям, как +28°). Влажность — 48%. Ветер западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 54%. Температура воздуха +19°…+24° (будет ощущаться, как +20°). Ветер северный, 5-6 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +24°. Световой день продлится 15 часов 54 минуты, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»