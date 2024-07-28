Погода в Таганроге 28 июля: переменная облачность, +29°…+31°

28 июля в Таганроге переменная облачность, дует слабый юго-западный ветер, дождя не обещают. УФ-индекс высокий. Днем температура воздуха +29°…+31°. Влажность низкая — 27%. Вечером и ночью облачно с прояснениями. Ртутный столбик термометра покажет +23°…+25°. Завтра ожидается малооблачная, жаркая погода, небольшое усиление ветра, в темное время суток есть небольшая вероятность кратковременных осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +29°…+31 (по ощущениям, как +29°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 64%. Температура воздуха +23°…+25° (будет ощущаться, как +24°). Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +26°. Световой день составляет 15 часов 05 минут, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко