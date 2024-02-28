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Погода в Таганроге 28 февраля: еще один солнечный день

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Сегодня, 28 февраля, в Таганроге малооблачная погода, без осадков, восточный ветер немного ослабел. Влажность низкая — 45%. Днем температура воздуха +4°…+7°. Ночью облачно с прояснениями, возможны небольшие заморозки, ртутный столбик термометра покажет 0°…-2°. Завтра облаков на небе будет немного больше, но в целом сохранится примерно такая же хорошая погода.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+7° (по ощущениям, как -2°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность 74%. Температура воздуха 0°…-2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 769-770 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 10 часов 58 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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#Таганрог #Таганрогский залив новости погода
Таганрогская правда
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