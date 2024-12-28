Погода в Таганроге 28 декабря: небольшой мороз, пасмурно, без осадков

Холодной и пасмурной обещает быть наступившая суббота. Температура воздуха в течение суток составит −2°…−1°, влажность 77-79%, осадки не прогнозируются. Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду. Магнитное поле спокойное. В ближайшие два дня ждем небольшое потепление и солнечную погоду.

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, температура воздуха опустится до -2°…-1° (по ощущениям, как -6°). Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 77%.

Ночью пасмурно, влажность — 79%. Температура воздуха -2°…-3° (будет ощущаться, как -9°). Ветер северо-восточный, 7-8 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое, в течение суток составит 766-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 30 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»