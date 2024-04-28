Погода в Таганроге 28 апреля: по-летнему жаркое воскресенье

Сегодня, 28 апреля, в Таганроге будет по-летнему жарко – днем воздух прогреется до +26°…+27°, облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на северный, 3-5 метров в секунду. К вечеру похолодает до +21°…+20°. Завтра синоптики обещают снижение температуры на 4-5 градусов и кратковременный дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +26°…+27° (по ощущениям, как +27°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Влажность 45%.

Вечером и ночью облачно, температура воздуха +21°…+20° (по ощущениям, как +19°), ветер северный, 4-5 метров в секунду. Влажность 60%. Атмосферное давление в течение суток составит 759 мм ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +16°. Световой день составляет 14 часов 18 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко