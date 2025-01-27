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Погода в Таганроге 27 января: переменная облачность, +4°

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27 января в Таганроге будет переменная облачность, в первой половине дня есть маленькая вероятность кратковременного дождя. По-прежнему дует небольшой восточный ветер. Днем относительно тепло, температура воздуха +2°…+4°. Влажность — 82%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет 0°…+1°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только будет больше солнца и станет теплее на пару градусов.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+4° (по ощущениям, как 0°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 86%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -2°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 22 минуты, убывающая луна.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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