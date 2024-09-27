Погода в Таганроге 27 сентября: прохладно, солнце и облака

27 сентября в Таганроге облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Немного ветрено, УФ-индекс средний, магнитное поле спокойное. Днем будет прохладно, температура воздуха +20°…+23°, влажность — 45%. Ночью ясно, ртутный столбик термометра покажет +15°…+16°. Завтра обещают малооблачную погоду, станет на пару градусов теплее, но начнет усиливаться восточный ветер.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+23 (по ощущениям, как +19°). Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 66%. Температура воздуха +15°…+16°(будет ощущаться, как +15°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе +17°. Световой день составляет 11 часов 55 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко