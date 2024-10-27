Погода в Таганроге 27 октября: без осадков, облачно с прояснениями, днем +10°

Прохладное и тихое воскресенье ждет Таганрог 27 октября. Осадки в течение суток не прогнозируются, хотя влажность достаточно высокая – 62-82%. Днем воздух прогреется до +9°…+10°, к ночи похолодает до +5°…+6°. Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду.

Магнитное поле по-прежнему неустойчивое, возможны незначительные магнитные бури. В начале следующей недели синоптики обещают кратковременный дождь и небольшое потепление.

По данным Ростгидромета, 27 октября утром и днем облачно с прояснениями, температура воздуха +9°…+10° (по ощущениям, как +7°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность – 62%.

Вечером и ночью переменная облачность. Влажность – 82%. Температура воздуха +5°…+6° (будет ощущаться, как +5°). Ветер юго-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +14°. Световой день составляет 10 часов 16 минут, убывающая луна.

Фото Марины Даренской