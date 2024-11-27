Погода в Таганроге 27 ноября: пасмурно и почти безветренно

27 ноября Таганрог ждет еще один пасмурный и прохладный день. Зато будет почти безветренно, осадки возможны только утром, дальше в течение суток их пока не прогнозируют. Влажность — 87%, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +2°…+3°. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +1°…+2°. Завтра обещают примерно такую же погоду, только северо-западный ветер станет немного более заметным.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -1°). Ветер северный, 1 метр в секунду.

Ночью облачно, влажность — 82%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -2°). Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 763-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +8°. Световой день составляет 8 часов 53 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко