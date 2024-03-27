Погода в Таганроге 27 марта: тепло и немного облачно

Сегодня, 27 марта, в Таганроге переменная облачность, без осадков. Днем будет немного ветрено, но достаточно тепло. Температура воздуха +12°…+13°, влажность — 56%. Ночью облачно с прояснениями, есть вероятность небольшого дождика, ртутный столбик термометра покажет +5°…+8°. Завтра погода существенно не изменится, станет теплее на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+13° (по ощущениям, как +8°). Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 80%. Температура воздуха +5°…+8° (будет ощущаться, как +3°). Ветер западный, 1 метр в секунду. Вероятность небольшого дождя — 68%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 34 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко