Погода в Таганроге 27 июня: солнце, облака,  УФ-индекс средний

27 июня в Таганроге переменная облачность, слабый северо-западный ветер, осадки маловероятны. УФ-индекс средний. Температура воздуха днем пока остается на отметках +25°…+28°. Влажность низкая — 35%. Вечером и ночью облачно с прояснениями. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+22°, ветер сменится на северный. Завтра сохранится примерно такая же погода.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+28° (по ощущениям, как +24°). Ветер северо-западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 59%. Температура воздуха +18°…+22° (будет ощущаться, как +19°). Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 3 (средний), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 54 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко