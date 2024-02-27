Погода в Таганроге 27 февраля: солнечно, днем +4°…+7°

Сегодня, 27 февраля, Таганрогу обещают еще один солнечный день. Днем ожидается малооблачная погода, без осадков. Влажность низкая — 47%. Температура воздуха +4°…+7°. Восточный ветер, который дует уже несколько дней, никак не сдается. Но, судя по прогнозам, уже завтра он начнет потихоньку стихать. Ночью прогнозируют почти ясное небо, ртутный столбик термометра покажет -1°…+2°. В среду сохранится примерно такая же солнечная погода.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+7° (по ощущениям, как -2°). Ветер восточный, 8 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 70%. Температура воздуха -1°…+2° (будет ощущаться, как -7°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-769 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 55 минуту, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко